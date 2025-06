Atalanta, dopo l’addio di Gasperini si riparte da Juric

L'Atalanta, dopo nove anni, salutato Gasperini, in direzione Roma. Adesso i bergamaschi dovranno ripartire dopo la fine di un grandissimo ciclo e lo faranno tramite un discepolo dell'ex tecnico: Juric. Dopo le disastrose parentesi di Roma e Southampton, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, adesso è pronto a prendere l'eredità dell'allenatore ex Palermo. Juric è di fatto uno degli allenatori formati dall'ormai ex Atalanta, avendo fatto il secondo a Gasp per tanti anni, anche in rosanero.