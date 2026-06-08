Il primo colpo di Giuntoli a Bergamo può riportare in Italia uno dei suoi pupilli, dai tempi della Juventus. L'Atalanta è in trattativa con il Nottingham Forest per acquistare Nicolò Savona, terzino classe 2003 pronto a prendere il posto del partente Palestra, volto principe di questo primo scorcio di mercato.

La trattativa

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'Atalanta ha avviato le trattative con il club inglese, che ha acquistato Savona un anno fa a titolo definitivo, per circa 12 milioni di euro. Il giocatore piace alla Dea da tempo, e Giuntoli lo apprezza particolarmente dai tempi della Juventus, quando divenne un punto fermo della difesa bianconera per volere di Thiago Motta. L'arrivo di Sarri porterà i bergamaschi a un netto cambio tattico, e la polivalenza del classe 2003 può agevolare il passaggio dalla difesa a tre con marcatura a uomo - tratto identitario in quel di Bergamo da circa un decennio - alla difesa a quattro con marcatura a zona, principio tanto caro al tecnico toscano. La trattativa con Savona certifica la voglia del club orobico di monetizzare con la cessione di Marco Palestra, seguito dall'Inter. Il giocatore vuole lasciare Bergamo per giocare la Champions, lottare per lo scudetto, e l'arrivo di Savona potrebbe "liberare" la cessione del classe 2005, quest'anno in prestito a Cagliari.

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