Atalanta, stanziati 72 milioni di euro per le infrastutture

Sono anni di cambiamento quelli che sta vivendo l'Atalanta. Dopo una gestione sportiva e strutturale totalmente cambiata nell'ultimo decennio, che ha portato a successi calcistici sempre più importanti, i bergamaschi stanno vivendo una mutazione importante a livello societario. Come riporta La Gazzetta Dello Sport, la parte societaria statunitense della società ha aumentato la propria partecipazione al totale delle quote, raggiungendo il 62%. Questo riassetto societario ha portato ad un aumento di capitale di 72 milioni di euro, fondamentali per i progetti sulle infrastrutture, puntando molto sull'espansione del centro sportivo.