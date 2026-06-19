Gianluca Gaetano sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Dea ha trovato l'accordo con il Cagliari, venendo incontro alle richieste iniziali del club sardo, ed è pronta a finalizzare il primo acquisto della nuova Atalanta targata Giuntoli-Sarri. Il giocatore lascia la Sardegna dopo due anni.

L'offerta

La trattativa va avanti da tempo, e le parti erano abbastanza distanti se si considera l'offerta dei bergamaschi - intorno ai 10 milioni di euro più bonus - e la richiesta del Cagliari (20 milioni di euro). Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i due club si sono venuti incontro e hanno raggiunto l'intesa sulla base di 15 milioni di euro, bonus inclusi. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma la trattativa è praticamente conclusa: Gaetano è pronto a trasferirsi in quel di Bergamo, alla nuova corte di Maurizio Sarri.

Incastro

Nell'ultimo campionato, Gaetano è stato uno dei jolly tattici di Fabio Pisacane. Con la maglia del Cagliari, il classe 2000 ha arretrato il proprio raggio d'azione, trasformandosi di fatto in un regista. Abbastanza grezzo nelle prime apparizioni, ma con il tempo Gaetano è riuscito a calarsi perfettamente nella parte. Con lui in cabina di regia, il Cagliari ha aumentato la pulizia del possesso e delle uscite difensive. 35 presenze in tutte le competizioni, 3 gol e 5 assist. All'Atalanta lo aspetta Maurizio Sarri, uno che di registi ne ha sgrezzati parecchi, anche se è ancora da scoprire in che modo il neo-tecnico della Dea lo utilizzerà.

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