Il terzino del Nottingham Forest interessa al suo vecchio DS. Può sostituire Palestra.
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Dipende tutto da Palestra. Il mercato dell'Atalanta è subito entrato nel vivo, grazie all'interesse - prevedibile - di tanti club su Marco Palestra. Il gioiello bergamasco sarà l'uomo mercato, e la Dea vorrà monetizzare il più possibile da una sua eventuale cessione. Nel frattempo, il nuovo Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, sta cominciando a visionare i possibili sostituti. Emerge il nome di Nicolò Savona del Nottingham Forest, acquistato in estate dalla Juventus.
Vecchia conoscenza
Cristiano Giuntoli ha già avuto a che fare con Savona ai tempi della Juventus. Il giocatore era uno dei pupilli di Thiago Motta, che non ha perso tempo nel gettarlo nella mischia a inizio campionato, nella stagione 2024-25. Il nuovo DS dell'Atalanta segue con attenzione il classe 2003, le cui caratteristiche possono permettere alla Dea di giocare a tre o a quattro. Savona ha giocato sia da terzino che da esterno a tutta fascia, ma tutti i discorsi tattici sono rimandati a data da destinarsi. Sarà Maurizio Sarri, prossimo allenatore dei bergamaschi, a tracciare la linea, e il mercato può essere una sana conseguenza della scelta del tecnico toscano.
Sotto i ferri
Attualmente Nicolò Savona è infortunato. L'ex giocatore bianconero si è dovuto fermare a causa di un problema al menisco laterale che ha richiesto l'intervento chirurgico. L'ultima gara di Savona è datata 22 gennaio, contro il Braga in Europa League. Il 25 gennaio era in panchina contro il Brentford, in Premier League, ma non è sceso in campo. Il pre-campionato sarà cruciale nella riatletizzazione del giocatore, pronto a tornare in campo in vista della prossima stagione.
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