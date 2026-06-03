Dopo l'addio imminente di Fabio Grosso, che andrà alla Fiorentina, il Sassuolo è alla ricerca del prossimo allenatore.

Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, la società avrebbe individuato in Palladino il profilo perfetto. Il Sassuolo già avrebbe contattato l'ex Fiorentina e lui avrebbe gradito le avances neroverdi.

L'esperienza alla guida dell'Atalanta per Palladino si potrebbe giudicare buona: ha condotto la compagine dal tredicesimo al settimo posto. Solo il modo in cui è terminata l'esperienza non potrebbe considerarsi positiva. Infatti, l'eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco pare abbia tagliato le gambe all'Atalanta che da lì in poi non è riuscita più ad esprimere il suo gioco, non riuscendo minimamente ad inserirsi alla corsa per la qualificazione alla coppa delle grandi orecchie. La formazione nerazzurra ha raggiunto solo la Conference League, un traguardo minimo rispetto alle scorse annate che ha portato l'Atalanta alla scelta di non confermare Palladino e di optare su Maurizio Sarri, che ha dato l'addio alla Lazio.

Per il Sassuolo il nome di Palladino rappresenta un obiettivo ambizioso. Il tecnico, non considerando gli ultimi mesi, ha sempre offerto buone prestazioni in massima serie ottenendo ottimi risultati. Ha guidato la Fiorentina alla qualificazione in Europa che tenendo conto il campionato scorso dei viola potrebbe considerarsi un ottimo risultato. Si attendono novità nelle prossime ore.

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