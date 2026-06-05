Il sorteggio dell'intero calendario della Serie A 2026/27.
VIDEO Gasperini mette in chiaro: "Mancini non parte, l'ho detto anche a lui"
Sono passate soltanto due settimane dall'ultima giornata di campionato, e soltanto sette giorni fa il tabellone si è completato con la promozione del Monza, che si è aggiunta alle altre neopromosse Venezia e Frosinone, ma è già tempo di cominciare a parlare della stagione 2026-27 del campionato di Serie A. Al Teatro Regio di Parma è stato annunciato il calendario della prossima stagione. Calcio d'inizio nel weekend del 23 agosto. Ecco alcuni riferimenti sulle 380 giornate di campionato.
La prima giornata
- Inter-Monza
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Torino-Milan
- Roma-Fiorentina
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce
- Parma-Cagliari
I DERBY
Girone d'andata
- Milan-Inter (10ª giornata)
- Lazio Roma (15ª giornata)
- Juventus-Torino (18ª giornata)
Girone di ritorno
- Inter-Milan (24ª giornata)
- Torino-Juventus (30ª giornata)
- Roma-Lazio (32ª giornata)
I BIG MATCH
Girone d'andata
- Napoli-Como (2ª giornata)
- Juvenuts-Milan (3ª giornata)
- Inter-Napoli (3ª giornata)
- Roma-Inter (5ª giornata)
- Como-Roma (6ª giornata)
- Napoli-Roma (8ª giornata)
- Juventus-Napoli (10ª giornata)
- Inter-Como (11ª giornata)
- Como Juventus (13ª giornata)
- Napoli-Milan (15ª giornata)
- Milan-Como (16ª giornata)
- Roma-Juventus (16ª giornata)
- Roma-Milan (19ª giornata)
- Inter-Juventus (19ª giornata)
Girone di ritorno
- Como-Napoli (21ª giornata)
- Milan-Juventus (22ª giornata)
- Napoli-Inter (22ª giornata)
- Napoli-Juventus (24ª giornata)
- Como-Milan (26ª giornata)
- Juventus-Roma (27ª giornata)
- Juventus-Como (29ª giornata)
- Inter-Roma (31ª giornata)
- Milan-Napoli (32ª giornata)
- Roma-Napoli (34ª giornata)
- Como-Inter (34ª giornata)
- Milan-Roma (36ª giornata)
- Juventus-Inter (36ª giornata)
- Roma-Como (37ª giornata)
© RIPRODUZIONE RISERVATA