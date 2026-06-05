Sono passate soltanto due settimane dall'ultima giornata di campionato, e soltanto sette giorni fa il tabellone si è completato con la promozione del Monza, che si è aggiunta alle altre neopromosse Venezia e Frosinone, ma è già tempo di cominciare a parlare della stagione 2026-27 del campionato di Serie A. Al Teatro Regio di Parma è stato annunciato il calendario della prossima stagione. Calcio d'inizio nel weekend del 23 agosto. Ecco alcuni riferimenti sulle 380 giornate di campionato.

La prima giornata

Inter-Monza

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Torino-Milan

Roma-Fiorentina

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Parma-Cagliari

I DERBY

Girone d'andata

Milan-Inter (10ª giornata)

Lazio Roma (15ª giornata)

Juventus-Torino (18ª giornata)

Girone di ritorno

Inter-Milan (24ª giornata)

Torino-Juventus (30ª giornata)

Roma-Lazio (32ª giornata)

I BIG MATCH

Girone d'andata

Napoli-Como (2ª giornata)

Juvenuts-Milan (3ª giornata)

Inter-Napoli (3ª giornata)

Roma-Inter (5ª giornata)

Como-Roma (6ª giornata)

Napoli-Roma (8ª giornata)

Juventus-Napoli (10ª giornata)

Inter-Como (11ª giornata)

Como Juventus (13ª giornata)

Napoli-Milan (15ª giornata)

Milan-Como (16ª giornata)

Roma-Juventus (16ª giornata)

Roma-Milan (19ª giornata)

Inter-Juventus (19ª giornata)

Girone di ritorno