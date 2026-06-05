Il sorteggio dell'intero calendario della Serie A 2026/27.

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Gasperini

VIDEO Gasperini mette in chiaro: "Mancini non parte, l'ho detto anche a lui"

Sono passate soltanto due settimane dall'ultima giornata di campionato, e soltanto sette giorni fa il tabellone si è completato con la promozione del Monza, che si è aggiunta alle altre neopromosse Venezia e Frosinone, ma è già tempo di cominciare a parlare della stagione 2026-27 del campionato di Serie A. Al Teatro Regio di Parma è stato annunciato il calendario della prossima stagione. Calcio d'inizio nel weekend del 23 agosto. Ecco alcuni riferimenti sulle 380 giornate di campionato.

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A

La prima giornata

  • Inter-Monza
  • Atalanta-Sassuolo
  • Bologna-Lazio
  • Frosinone-Juventus
  • Genoa-Napoli
  • Torino-Milan
  • Roma-Fiorentina
  • Udinese-Como
  • Venezia-Lecce
  • Parma-Cagliari

I DERBY

Girone d'andata

  • Milan-Inter (10ª giornata)
  • Lazio Roma (15ª giornata)
  • Juventus-Torino (18ª giornata)

Girone di ritorno

  • Inter-Milan (24ª giornata)
  • Torino-Juventus (30ª giornata)
  • Roma-Lazio (32ª giornata)

I BIG MATCH

Girone d'andata

  • Napoli-Como (2ª giornata)
  • Juvenuts-Milan (3ª giornata)
  • Inter-Napoli (3ª giornata)
  • Roma-Inter (5ª giornata)
  • Como-Roma (6ª giornata)
  • Napoli-Roma (8ª giornata)
  • Juventus-Napoli (10ª giornata)
  • Inter-Como (11ª giornata)
  • Como Juventus (13ª giornata)
  • Napoli-Milan (15ª giornata)
  • Milan-Como (16ª giornata)
  • Roma-Juventus (16ª giornata)
  • Roma-Milan (19ª giornata)
  • Inter-Juventus (19ª giornata)

Girone di ritorno

  • Como-Napoli (21ª giornata)
  • Milan-Juventus (22ª giornata)
  • Napoli-Inter (22ª giornata)
  • Napoli-Juventus (24ª giornata)
  • Como-Milan (26ª giornata)
  • Juventus-Roma (27ª giornata)
  • Juventus-Como (29ª giornata)
  • Inter-Roma (31ª giornata)
  • Milan-Napoli (32ª giornata)
  • Roma-Napoli (34ª giornata)
  • Como-Inter (34ª giornata)
  • Milan-Roma (36ª giornata)
  • Juventus-Inter (36ª giornata)
  • Roma-Como (37ª giornata)

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