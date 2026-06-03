Non fa più notizia l'interesse dell'Inter per Marco Palestra. Il classe 2005, premiato come miglior difensore del campionato dalla Lega Serie A, è il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta per sostituire Dumfries, pronto a trasferirsi al Real Madrid. L'Atalanta è in possesso del cartellino di Palestra, e avrebbe rifiutato una prima offerta negli scorsi giorni, ma è previsto un rilancio con l'inserimento di una contropartita.

La posizione dell'Atalanta

La dirigenza della Dea ha fiutato l'affare da tempo, e si è fatta trovare più che pronte alle prime offerte arrivate dalle parti di Bergamo. La volontà dell'Atalanta sarebbe quella di trattenere il giocatore, ma Palestra potrebbe spingere per la cessione, in modo tale da poter giocare la Champions League. In quel caso, la base di partenza, deve aggirarsi intorno ai 50 milioni. Già negli scorsi mesi c'era stato un interesse della Premier League, più precisamente dal Newcastle, ma l'offerta di 35 milioni è stata ritenuta troppo bassa. Anche l'Inter avrebbe presentato una prima proposta vicina ai 40, prontamente rifiutata dal club bergamasco. I nerazzurri, campioni d'Italia, valutano l'inserimento di una contropartita.

Proposto Cocchi

Il prescelto, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è Matteo Cocchi, classe 2007 dell'U23 con qualche presenza in prima squadra. Si attende una risposta dell'Atalanta, ma la trattativa per Palestra è destinata a durare a lungo.

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