Denzel Dumfries sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno olandese, atteso a un mondiale da protagonista con la sua Olanda, lascerà Milano per approdare alla corte di José Mourinho. Il Real ha deciso di procedere con il pagamento della clausola rescissoria, e ha concordato tutti i termini del contratto che Dumfries firmerà nelle prossime settimane.

Effetto Florentino

L'accelerata arriva per volere di Florentino Perez, attuale presidente del Real ma in lotta per rimanere al comando del club. A Madrid si terranno le elezioni, e Florentino ha già preparato i suoi fuochi d'artificio: oltre José Mourinho e Ibrahima Konaté, i Blancos hanno chiuso per Dumfries. In caso di ri-elezione, il Real Madrid ufficializzerà i tre contratti. Dalla Spagna si parla di una potenziale cessione di Trent Alexander-Arnold, e Mourinho avrebbe suggerito il nome di Dumfries come rimpiazzo ideale per il suo gioco e la sua idea di calcio.

La clausola

Il Real ha scelto di pagare la clausola rescissoria di Dumfries. Si parlava di 25 milioni, ma il contratto dell'olandese (in scadenza nel 2028( prevedeva una clausola decrescente nel corso degli anni. Pertanto, i Blancos verseranno nelle casse del club campione d'Italia 20 milioni di euro. Accordo trovato tra Dumfries e il Real per un contratto a lungo termine, le cifre non sono ancora state rese note.

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