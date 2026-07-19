Il Palermo continua a costruire la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, mentre dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena arrivano indicazioni sia dal campo sia dal mercato. La sconfitta nell'amichevole contro l'Ingolstadt ha confermato che la squadra è ancora in piena preparazione, ma ha anche evidenziato la necessità di completare l'organico in alcuni ruoli chiave. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Carlo Osti, prosegue così il lavoro per consegnare all'allenatore una rosa il più possibile completa in vista dell'inizio del campionato.

Il primo tassello è già ufficiale. Il Palermo ha definito l'arrivo del portiere Mattia Fortin, classe 2003, che arriva dal Lens con la formula del prestito con diritto di opzione e ricoprirà il ruolo di vice Joronen. Contestualmente, Sebastiano Desplanches ha rinnovato il proprio contratto con il club rosanero prima di trasferirsi in prestito al Frosinone, dove avrà l'opportunità di giocare con maggiore continuità. A confermare l'operazione sono il Giornale di Sicilia e Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come l'arrivo di Fortin chiuda di fatto il capitolo relativo al secondo portiere.

L'attenzione della dirigenza resta concentrata soprattutto sulle corsie esterne, considerate il reparto che necessita dei maggiori interventi. Il nome più caldo continua a essere quello di Emanuele Rao, esterno di proprietà del Napoli, ritenuto il principale obiettivo per rinforzare la fascia sinistra offensiva. Come evidenziano Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Giornale di Sicilia, il giocatore è stato convocato da Massimiliano Allegri per il ritiro di Dimaro, ma questo non viene considerato un ostacolo alla trattativa. Il Palermo resta fiducioso e attende le valutazioni del tecnico azzurro prima di poter tentare l'affondo decisivo. Il profilo di Rao piace per le sue qualità nell'uno contro uno, il dribbling e la capacità di garantire imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

Sempre per il reparto offensivo, resta vivo anche l'interesse per Issiaka Kamate, talento dell'Inter U23. Il Giornale di Sicilia conferma che il club rosanero continua a monitorarlo come possibile opportunità di prospettiva, mentre il Corriere dello Sport aggiunge che sul giovane esterno esiste una forte concorrenza, motivo per cui la trattativa richiederà ulteriori valutazioni.

Per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva, il profilo in pole rimane quello di Andrea Bozzolan, laterale della Reggiana. Secondo il Giornale di Sicilia, l'operazione è ormai ai dettagli e potrebbe chiudersi a breve sulla base di un prestito, consentendo così a Inzaghi di avere un'alternativa naturale ad Augello. Anche il Corriere dello Sport conferma come Bozzolan rappresenti la prima scelta per completare il reparto.

La sconfitta contro l'Ingolstadt ha rafforzato ulteriormente la convinzione che servano altri innesti. Il Corriere dello Sport osserva che il nuovo sistema di gioco di Inzaghi necessita ancora di "almeno due o tre pedine", a partire proprio dagli esterni offensivi. Oltre al rinforzo sulle corsie, il quotidiano sottolinea come sia considerato indispensabile anche l'arrivo di un altro attaccante, visto che alle spalle di Joel Pohjanpalo le alternative sono rappresentate dal giovane Anghileri, classe 2008, oppure dall'adattamento di Le Douaron, soluzione ritenuta soltanto temporanea.

Sulla stessa linea si colloca anche il Giornale di Sicilia, che dopo il test contro i tedeschi evidenzia come il Palermo sia ancora un cantiere aperto. Secondo il quotidiano, oltre ai carichi di lavoro che hanno inevitabilmente condizionato la prestazione, il messaggio arrivato dal campo è chiaro: per rendere davvero efficace il nuovo 4-2-3-1 servono rinforzi immediati, con particolare attenzione all'ala destra, considerata la priorità assoluta.

Nel frattempo resta in sospeso anche la situazione di Claudio Gomes. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il mercato a centrocampo è attualmente in stand-by proprio in attesa di capire quale sarà il futuro del francese. Al momento non viene esclusa una sua permanenza in rosanero, ipotesi confermata anche dalle parole del presidente Dario Mirri, che dal ritiro ha sottolineato come il centrocampista sia consapevole di dover offrire qualcosa in più e che i primi segnali positivi si siano già visti durante gli allenamenti.

Il mercato del Palermo, dunque, entra nella fase decisiva. Con Fortin già ufficializzato e le trattative per Rao, Bozzolan e Kamate ancora aperte, la dirigenza continua a lavorare per completare una rosa che dovrà rispondere alle ambizioni dichiarate del club: mettere Filippo Inzaghi nelle migliori condizioni possibili per inseguire il ritorno in Serie A.