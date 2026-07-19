Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa:

Il presidente Mirri ha detto chiaramente che quest'anno l'obiettivo è la Serie A. Sentite questa responsabilità?

«Assolutamente sì. Da quando sono arrivato l'obiettivo è sempre stato questo. È sempre mancato qualcosa, ma la scorsa stagione è stata la migliore dell'era City Football Group. Quest'anno c'è un solo obiettivo e siamo tutti determinati a raggiungerlo.»

Lei conosce molto bene Filippo Inzaghi. Cosa cambia rispetto all'inizio della scorsa stagione?

«Il mister conosce già gran parte della squadra e questo è sicuramente un vantaggio. L'approccio, però, è rimasto lo stesso: tanta motivazione, entusiasmo e voglia di trasmettere la mentalità giusta. Sa meglio su cosa dobbiamo lavorare per migliorare e questo ci aiuta.»

Come ha ritrovato Claudio Gomes?

«Le dinamiche di mercato non dipendono da noi, ma Claudio è un giocatore di assoluto livello e lo ha già dimostrato a Palermo. Con lui abbiamo condiviso tanto e siamo molto affezionati. Nessuno sa cosa succederà, ma credo che Palermo gli voglia bene e che lui sia molto legato a questa città.»

Quando potrà dirsi soddisfatto di questa stagione?

«Credo che la risposta sia semplice: se riusciremo ad andare in Serie A. È l'obiettivo di tutti noi e, se lo raggiungeremo, saremo tutti soddisfatti.»

Estevez ed Hernani sono due giocatori di grande livello. Cosa ruberebbe a ciascuno di loro?

«Di Hernani mi colpisce la tranquillità con cui gestisce il pallone anche sotto pressione e la capacità di inventare giocate imprevedibili. Di Estevez, invece, ammiro soprattutto l'intelligenza calcistica e l'esperienza: si vede che è un giocatore di grande spessore e con letture superiori.»