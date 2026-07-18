Ufficiale il quarto acquisto del mercato estivo dei rosanero
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Quarto arrivo in casa Palermo. I rosanero accolgono Mattia Fortin, portiere classe 2003. L'ex Padova arriva dal Lens con la formula del prestito con opzione.
IL COMUNICATO
L'arrivo di Fortin è stato reso ufficiale tramite un comunicato della società: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal RC Lens le prestazioni sportive di Mattia Fortin. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione. A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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