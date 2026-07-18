Pietro Ceccaroni è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta, in amichevole, 0-1 contro l'Ingolstad:

Che valutazione fa di questa amichevole?

«Il risultato conta poco, perché si tratta di un amichevole durante la preparazione. È importante, invece, mettere minuti nelle gambe. Stiamo lavorando tanto e le gambe fanno fatica a girare. Anche per questo siamo meno brillanti ed è più difficile creare occasioni contro una squadra che è più avanti di noi nella preparazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita utile soprattutto per valutare il carattere della squadra, che secondo me sta confermando quello mostrato l'anno scorso. Siamo solo all'inizio del ritiro: dobbiamo allenarci bene e mettere minuti nelle gambe che ci serviranno durante tutta la stagione.»

Il Palermo non ha concluso nello specchio della porta. Quanto hanno inciso i dieci giorni di preparazione in più degli avversari?

«Incidono tanto in questo periodo. La prima settimana è sempre la più dura, con carichi di lavoro molto pesanti e corse lunghe. È normale che le gambe non girino come dovrebbero. Adesso dobbiamo solo pensare a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti quando le partite conteranno davvero. Inoltre stiamo provando un nuovo sistema di gioco e abbiamo bisogno di assimilare le richieste del mister.»

Il suo contratto scade nel 2027. Ci sono stati contatti con la società per il rinnovo?

«La società è stata chiara su quelle che sono le proprie intenzioni. Io penso soltanto al campo e a lavorare da professionista, come ho sempre fatto. Per il resto ci penserà il mio procuratore, che parlerà con la società.»