La società rosanero ha comunicato sia la cessione in prestito del classe 2003 al Frosinone che il rinnovo del suo contratto.
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Il Palermo, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato sia la cessione in prestito di Sebastiano Desplanches al Frosinone che il rinnovo del suo contratto.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Sebastiano Desplanches.
Contestualmente, il portiere si trasferisce a titolo temporaneo al Frosinone Calcio.
A Sebastiano le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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