Parma, verso il Palermo: seduta mattutina per i gialloblu, il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Fabio Pecchia in vista della sfida di Coppa Italia, in programma domenica.

Prosegue la preparazione del Parma alla sfida contro il Palermo, in programma domenica 11 agosto alle ore 18:30 allo Stadio "Ennio Tardini", valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Seduta al mattino per i gialloblu: la squadra, in campo già alle ore 9:30, ha svolto attivazione, torelli, esercitazione tattica finalizzata alla fase di possesso e lavoro atletico. Nella giornata di sabato 10 agosto - informa il club - il programma prevede una seduta al mattino.