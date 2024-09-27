Il Palermo esce dalla Coppa Italia per mano dell**’Udinese**: al Bluenergy Stadium termina 2-1 in favore dei bianconeri, in una gara in cui non si è notata di tanto la differenza di categoria. PRIMO…
Coppa Italia
Walter Novellino, ex allenatore del Palermo, è intervenuto a il Messaggero Veneto, soffermandosi sulla sfida in programma nel pomeriggio odierno tra Udinese e Palermo: Le parole riportate da…
Udinese-Palermo, il doppio ex Nestorovski: "Mi aspetto una sfida interessante, amo entrambe le squadre"
Ilija Nestorovski, ex calciatore sia del Palermo che dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a TuttoUdinese.It in vista del match di Coppa Italia proprio tra le due compagini, in programma alle…
La partita di Coppa Italia tra Udinese e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l'incontro delle 18:30 in diretta, sia in TV che in streaming. L'ATTESA La Coppa Italia torna protagonista, dopo i…
Sarà Matteo Zanotti di Rimini l'arbitro di Udinese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia di Modena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il quarto uomo sarà Luca Zufferli di…
Non solo campionato. Il Palermo ha infatti anche passato il turno di Coppa Italia, battendo ai rigori la Cremonese. I rosanero affronteranno l'Udinese nei sedicesimi di finale di coppa nazionale: la…
Nella serata odierna si è disputata Udinese - Carrarese, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente, come anticipato oggi, avrebbe incontrato il Palermo, ai sedicesimi. La…
Nel pomeriggio odierno si sono disputati 2 match, validi per i trentaduesimi di finale. Il Cerignola, compagine di Serie C, ha affrontato il Verona, tra le mura amiche. La sfida si è conclusa con il…
Il Palermo, dopo aver eliminato la Cremonese, è in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. Questa sera, infatti, si disputerà la sfida tra Udinese e Carrarese: la vincente affronterà i…
Cremonese, Audero: "Abbiamo tenuto bene in difesa, non è un alibi ma il campo non era nel miglior stato"
Emil Audero, portiere della Cremonese, è intervenuto in sala stampa al termine del match: "Penso che ad oggi sia un buon test se guardiamo i 90 minuti. Abbiamo tenuto bene in difesa, il Palermo è una…
Cremonese, Nicola: "Non abbiamo superato il turno solo per un rigore, è stata una partita giocata alla pari"
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Italia 1, al termine del match: "È la terza partita che non subiamo gol: abbiamo una certa organizzazione difensiva, ma si deve…
Coppa Italia, Palermo vince ai rigori contro la Cremonese: buona la prima per Inzaghi
Il Palermo di Inzaghi comincia col piede giusto la nuova stagione: vittoria ai calci di rigore per 5-4 sul campo della Cremonese, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari. Un successo che vale il…
Queste le formazioni ufficiali della gara Cremonese-Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, in programma alle ore 21.15. CREMONESE: 1 Audero, 3…
Tutto pronto per Cremonese-Palermo. Alle ore 21:15, allo stadio "Giovanni Zini", la formazione rosanero, allenata da Inzaghi, darà il via alla stagione ufficiale affrontando la Cremonese, compagine…
Il Palermo, questa sera, darà ufficialmente il via alla sua stagione sportiva affrontando la Cremonese in Coppa Italia alle ore 21:15. Si preannuncia un match interessante e combattuto, nonostante la…
Nella giornata odierna si disputeranno altri match, validi per i trentaduesimi di finale. 18:00 Venezia-Mantova 18:30 Como-Sudtirol 20:45 Cagliari-Entella 21:15 Cremonese-Palermo
Nella serata odierna si sono disputate le ultime due sfide della giornata di Coppa: Genoa-Vicenza e Lecce-Juve Stabia. La prima è terminata con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, che, dunque,…
Nel pomeriggio odierno si sono disputate Empoli-Reggiana, terminata 1-1, ma vinta dagli azzurri ai calci di rigore, e Sassuolo-Catanzaro, conclusasi 1-0 in favore dei padroni di casa.
Nella giornata odierna si disputeranno i primi match dei trentaduesimi di finale, visibili nelle reti di Mediaset. Di seguito le sfide in programma: 18:00 Empoli-Reggiana 18:30 Sassuolo-Catanzaro…
Cremonese, Nicola: "Il Palermo è una squadra di qualità, con un allenatore vincente e con calciatori da A"
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa, in vista del match di Coppa Italia contro il Palermo: Cosa rappresenta la gara di sabato, che precede il tanto atteso…
Sarà Andrea Zanotti di Rimini l'arbitro di Cremonese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Matteo Marcenaro di…
Si sono disputati tra la giornata di sabato e la giornata di ieri, i preliminari di Coppa Italia. Di seguito i risultati: Entella-Ternana 4-0 Padova-Vicenza 0-2 Cerignola-Avellino 1-0 Pescara-Rimini…
Roma, 14 Maggio 2025- il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni Battendo il Milan 1-0 allo stadio “Olimpico”.Un trionfo che ha…
È appena terminato il primo tempo della finale di Coppa Italia , Milan-Bologna. I primi 45’ si concludono in parità con il risultato di 0-0.
Giovedì di calcio infrasettimanale tra Coppa Italia e sfide estere. COPPA ITALIA Lazio-Napoli delle 21:00: Una finale anticipata in questo ottavo di Coppa Italia, due tra le squadre più interessanti…
Coppa Italia, Premier League e Liga: Dove vedere le partite del Mercoledì
Mercoledì di Coppa Italia in Italia e di campionati all'estero, ecco dove assistire a tutte le gare di oggi COPPA ITALIA Fiorentina-Empoli delle 21:00: Dopo il grande spavento di domenica per i…
Napoli-Palermo, tifosi arrestati e daspati per un petardo portato allo stadio
Nella serata di ieri, a Napoli, si sono verificati arresti tra i tifosi del Palermo prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli, giocata allo stadio "Maradona". Gli agenti della Digos di…
In una partita con un epilogo che sembrava già scritto, il Palermo dimostra tutta la differenza di qualità tra le due rose fornendo una prestazione deludente. Al di là della differenza di valori,…
È andata male al Palermo, ricoperto di gol al Maradona e in balia per tutti i 90 minuti dell’avversario. Gli errori del portiere Sirigu nei primi dieci minuti hanno pesato e indirizzato subito la…
La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo si è svolta in un clima di forte tensione, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per i rapporti tra le due tifoserie. Le autorità avevano…