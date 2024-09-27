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Coppa Italia

La Coppa Italia, nota come Coppa Italia Frecciarossa per ragioni di sponsorizzazione, è la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A. Il torneo si tiene sotto la giurisdizione della FIGC ed è riconosciuto di fatto come una "coppa federale", in maniera analoga alla FA Cup inglese, sebbene sia dal punto di vista organizzativo una "coppa di lega", similarmente all'English Football League Cup. La squadra detentrice della Coppa Italia può fregiare le proprie divise ufficiali, per i dodici mesi successivi la conquista del trofeo, con la coccarda italiana tricolore come simbolo identificativo dell'avvenuta vittoria. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti alla Coppa Italia. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale.
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Coppa Italia, i risultati delle sfide serali

Nella serata odierna si sono disputate le ultime due sfide della giornata di Coppa: Genoa-Vicenza e Lecce-Juve Stabia. La prima è terminata con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, che, dunque,…

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Coppa Italia, i risultati delle sfide pomeridiane

Nel pomeriggio odierno si sono disputate Empoli-Reggiana, terminata 1-1, ma vinta dagli azzurri ai calci di rigore, e Sassuolo-Catanzaro, conclusasi 1-0 in favore dei padroni di casa.

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Coppa Italia, le partite in programma oggi

Nella giornata odierna si disputeranno i primi match dei trentaduesimi di finale, visibili nelle reti di Mediaset. Di seguito le sfide in programma: 18:00 Empoli-Reggiana 18:30 Sassuolo-Catanzaro…