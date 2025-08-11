Coppa Italia, i risultati dei preliminari: poker dell’Entella, flop del Padova

Si sono disputati tra la giornata di sabato e la giornata di ieri, i preliminari di Coppa Italia. Di seguito i risultati:

A sorpresa Avellino e Padova eliminati per mano dell'Audace Cerignola e del Vicenza. Approdano al turno successivo, invece, il Pescara e l'Entella. In programma settimana prossima il primo turno, che vedrà il Palermo sfidare la Cremonese allo "Zini", match complicato per gli uomini di Inzaghi, ma la voglia di cominciare la stagione al meglio è alta.