L’omaggio del Palermo a Maradona prima della sfida in Coppa Italia col Napoli

L'AMORE PER MARADONA - Maradona, durante i suoi sette anni con la maglia del Napoli, ha incantato i tifosi azzurri, diventando un simbolo eterno non solo per il club, ma per tutta la città. Il suo impatto ha superato i confini del calcio, facendolo entrare nel cuore dei napoletani e degli amanti del calcio in tutto il mondo. A oggi, Maradona rimane una figura iconica per Napoli e una leggenda che continua a ispirare.