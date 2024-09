Il doppio ex Walter Novellino ricorda Napoli e Palermo: “Giocatori di caratura internazionale”

L'ex allenatore di Palermo e Napoli , Walter Novellino , riflette su un Napoli in crescita e sul possibile ritorno del modulo 4-4-2. La Coppa Italia rappresenta un'opportunità di turnover per gli azzurri.

Durante l'intervista, Novellino ha ricordato la sua esperienza a Napoli sotto la presidenza di Corrado Ferlaino . “Quando sono arrivato a Napoli, Ferlaino era un presidente molto attento, ma non aveva la forza economica di De Laurentiis. Nonostante ciò, prendemmo giocatori che a quei tempi erano un lusso per la Serie B". L'ex tecnico ha sottolineato la differenza tra l'allora gestione e quella attuale, elogiando l'operato di Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli di adesso ha una grande società che ha investito molto. Tutti dicevano che avrebbero dovuto vendere Osimhen, ma De Laurentiis ha pensato solo a rinforzare la squadra”. Novellino ha poi lodato il nuovo allenatore del Napoli, affermando che “si sta vedendo il suo lavoro”. Ha concluso con un pizzico di rammarico, ammettendo: “Serie A col Napoli? Sì, un rammarico c'è".

Novellino ha anche discusso del modulo 4-4-2, difendendolo dalle critiche che lo descrivono come troppo difensivista. “Si dice che è difensivista, ma nel Napoli avevamo due punte, due esterni, una squadra equilibrata che ha fatto un sacco di gol". L'ex allenatore ha poi citato l'esempio del Como, visto in azione proprio il giorno prima, che utilizzava il 4-4-2 trasformandolo in un 4-3-2-1 in fase di non possesso. Secondo Novellino, questo modulo "sta tornando". Ha infine dichiarato che proporrà il 4-4-2 con marcatura a zona nella prossima squadra che allenerà.