Palermo, i convocati contro il Napoli: Nedelcearu out, tornano Lund e Lucioni

Il Palermo ha reso noti i convocati per la partita di Coppa Italia di domani contro il Napoli. Tra le assenze spicca quella di Ionut Nedelcearu, fermato da un affaticamento muscolare accusato durante l’allenamento odierno. Il difensore centrale non sarà quindi a disposizione per l’importante match. Tuttavia, arrivano buone notizie per il reparto difensivo: tornano infatti tra i convocati Lund e Lucioni, pronti a dare il loro contributo.