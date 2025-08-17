Cremonese, Audero: “Abbiamo tenuto bene in difesa, non è un alibi ma il campo non era nel miglior stato”

Emil Audero, portiere della Cremonese, è intervenuto in sala stampa al termine del match: "Penso che ad oggi sia un buon test se guardiamo i 90 minuti. Abbiamo tenuto bene in difesa, il Palermo è una squadra che viene ad aggredire alto. Non è un alibi, ma il campo non era nelle migliori condizioni. Abbiamo fatto una buona partita, ci sono tanti aspetti da migliorare, soprattutto negli ultimi 25 metri. Non mi viene neanche da dire che hanno fatto male, siamo in una fase iniziale. Stiamo lavorando bene, stiamo seguendo il mister, sono state fatte anche buone cose. Un mercato ancora aperto, gli innesti posono ancora arrivare. Dispiace essere usciti. Non posso dire cosa manca, quello ci pensa il direttore sportivo. La base è importante, ottimi ragazzi e fa la differenza a lungo termine."