Coppa Italia, il Palermo incontrerà l’Udinese ai sedicesimi

Nella serata odierna si è disputata Udinese - Carrarese, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente, come anticipato oggi, avrebbe incontrato il Palermo, ai sedicesimi. La sfida ad Udine è terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Dunque, i rosanero sfideranno l'Udinese, probabilmente nel mese di settembre. Un altro match contro una squadra di Serie A per la formazione siciliana, dopo quello contro la Cremonese, vinto ai calci di rigore.
La sfida tra Udinese e Palermo, si preannuncia interessante, e si tratta di un match con tanta storia, soprattutto in Serie A. L'ultimo precedente risale all'ultimo anno in massima serie dei rosanero, nel 2016/2017.
