Coppa Italia, il Palermo incontrerà l’Udinese ai sedicesimi

Nella serata odierna si è disputata Udinese - Carrarese, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente, come anticipato oggi, avrebbe incontrato il Palermo, ai sedicesimi. La sfida ad Udine è terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Dunque, i rosanero sfideranno l'Udinese, probabilmente nel mese di settembre. Un altro match contro una squadra di Serie A per la formazione siciliana, dopo quello contro la Cremonese, vinto ai calci di rigore.