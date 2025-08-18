mediagol palermo Coppa Italia, il Palermo conoscerà oggi la sua avversaria: Carrarese o Udinese

Coppa Italia

Coppa Italia, il Palermo conoscerà oggi la sua avversaria: Carrarese o Udinese

Coppa Italia, il Palermo conoscerà oggi la sua avversaria: Carrarese o Udinese - immagine 1
I match della giornata odierna, validi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il Palermo guarderà da spettatore interessato una delle sfide in programma
⚽️

Il Palermo, dopo aver eliminato la Cremonese, è in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. Questa sera, infatti, si disputerà la sfida tra Udinese e Carrarese: la vincente affronterà i rosanero nei sedicesimi di finale, in programma probabilmente nel mese di settembre. I pronostici sembrano favorire la formazione friulana, ma chissà che gli apuani non riescano a sorprendere la squadra allenata da Runjaić. La vincente dei sedicesimi di finale, affronterebbe la Juventus, a Torino. 

Nella giornata odierna non andrà in scena solamente la sfida di Udine. Di seguito i match in programma, validi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia:

Cerignola-Verona 18:00

Spezia-Sampdoria 18:30

Torino-Modena 21:15

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA