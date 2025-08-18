Il Palermo, dopo aver eliminato la Cremonese, è in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. Questa sera, infatti, si disputerà la sfida tra Udinese e Carrarese: la vincente affronterà i rosanero nei sedicesimi di finale, in programma probabilmente nel mese di settembre. I pronostici sembrano favorire la formazione friulana, ma chissà che gli apuani non riescano a sorprendere la squadra allenata da Runjaić. La vincente dei sedicesimi di finale, affronterebbe la Juventus, a Torino.
Coppa Italia
Coppa Italia, il Palermo conoscerà oggi la sua avversaria: Carrarese o Udinese
I match della giornata odierna, validi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il Palermo guarderà da spettatore interessato una delle sfide in programma
Nella giornata odierna non andrà in scena solamente la sfida di Udine. Di seguito i match in programma, validi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia:
Cerignola-Verona 18:00
Spezia-Sampdoria 18:30
Torino-Modena 21:15
