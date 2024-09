Il Napoli dilaga e stende il Palermo in Coppa Italia con un pesante 5-0

È andata male al Palermo, ricoperto di gol al Maradona e in balia per tutti i 90 minuti dell’avversario.

Al fischio d’inizio, il Napoli ha subito imposto il proprio ritmo. Gli azzurri sono partiti all'attacco, con Spizzanola che al 4' ha servito un ottimo cross per Simeone, non riuscendo però a finalizzare. Poco dopo, al 7', è stato Ngonge a sbloccare la partita con un sinistro potente che ha sorpreso Sirigu. Il Napoli ha continuato a spingere, e al 12' Ngonge ha colpito ancora, questa volta con un altro sinistro piazzato, portando il risultato sul 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, il Palermo ha provato a reagire. Al 18', su cross di Lund, Le Douaron ha sfiorato il gol, ma Caprile è riuscito a neutralizzare l’occasione. Al 24', lo stesso Le Douaron si è scontrato in area con Caprile, ma l’arbitro ha deciso di lasciar proseguire il gioco, mentre il VAR non è intervenuto. Pochi minuti dopo, al 29', Brunori ha colpito il palo con un potente destro, fallendo l’opportunità di riaprire il match.

Il Napoli non si è fatto attendere, e al 41' ha trovato il terzo gol con Juan Jesus, abile a colpire di testa su un angolo battuto da Neres. Al termine del primo tempo, il risultato era già sul 3-0, con gli azzurri in totale controllo e senza recupero.

All’inizio del secondo tempo, il match è stato interrotto per qualche minuto a causa del lancio di petardi tra le due tifoserie. Una volta ripreso il gioco, al 51' il Napoli ha continuato a dominare, nonostante il 3-0 già acquisito. La partita ha subito un ulteriore scossone al 59', quando Vasic è stato espulso per un fallo su Gilmour, una decisione che è sembrata esagerata a molti, come evidenziato da Mediagol.