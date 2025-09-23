Coppa Italia, Palermo fuori a testa alta: termina 2-1 in favore dell’Udinese il sedicesimo

La squadra di Inzaghi esce dalla competizione per mano dell’Udinese. I rosanero non sfigurano, ma pagano due reti incassate in due minuti nel blackout del finale di primo tempo. Al 92’ Peda riaccende le speranze, ma è troppo tardi

Il Palermo esce dalla Coppa Italia per mano dell ’Udinese : al Bluenergy Stadium termina 2-1 in favore dei bianconeri, in una gara in cui non si è notata di tanto la differenza di categoria.

Dopo la metà del primo tempo l’Udinese riprende in mano il gioco e al 41’ sblocca il match con Zaniolo . Due minuti più tardi Miller firma il raddoppio. Il primo tempo si chiude quindi sul 2-0.

Nella ripresa l’Udinese continua a spingere e a controllare il possesso. Al 59’ Joronen è provvidenziale su Kamara, evitando il tris. Nel resto della seconda frazione fino al 90' i friulani mantengono il dominio della palla. Ma, al 92', Peda batte Sava dai frutti di un calcio d'angolo, negli ultimi minuti il Palermo ci crede, ma, finisce 2-1 in favore dell'Udinese, che farà visita alla Juventus nel prossimo turno.