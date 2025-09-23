Il Palermo esce dalla Coppa Italia per mano dell’Udinese: al Bluenergy Stadium termina 2-1 in favore dei bianconeri, in una gara in cui non si è notata di tanto la differenza di categoria.
Il commento
Coppa Italia, Palermo fuori a testa alta: termina 2-1 in favore dell’Udinese il sedicesimo
PRIMO TEMPO
La partita si apre con una chance per l’Udinese: Zaniolo imbuca per Miller che prova uno scavetto, trovando però la pronta risposta di Joronen. Fino al 25’ il Palermo gestisce il possesso palla, creando anche qualche occasione con Giacomo Corona, soprattutto al 18’, quando un passaggio impreciso di Sava viene intercettato da Gomes, bravo a servire Corona: l’attaccante però calcia troppo debolmente.
Dopo la metà del primo tempo l’Udinese riprende in mano il gioco e al 41’ sblocca il match con Zaniolo. Due minuti più tardi Miller firma il raddoppio. Il primo tempo si chiude quindi sul 2-0.
SECONDO TEMPO
Nella ripresa l’Udinese continua a spingere e a controllare il possesso. Al 59’ Joronen è provvidenziale su Kamara, evitando il tris. Nel resto della seconda frazione fino al 90' i friulani mantengono il dominio della palla. Ma, al 92', Peda batte Sava dai frutti di un calcio d'angolo, negli ultimi minuti il Palermo ci crede, ma, finisce 2-1 in favore dell'Udinese, che farà visita alla Juventus nel prossimo turno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA