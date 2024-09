Coppa Italia, Olivera carica il Napoli: “Contro il Palermo per vincere”

Le Parole del terzino degli azzurri in vista della sfida di Coppa Italia

Mediagol ⚽️ 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 17:52)

Mathias Olivera, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di "Radio CRC" per discutere della preparazione in vista della partita di Coppa Italia contro il Palermo e del lavoro svolto sotto la guida di Antonio Conte.

Olivera ha parlato della crescita della squadra, degli obiettivi stagionali e del forte legame che sente con la città di Napoli.

LAVORO CON CONTE - Olivera ha elogiato l’allenatore Antonio Conte per il suo lavoro e la capacità di migliorare i giocatori giorno dopo giorno: "Quando c’è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre, si impara tantissimo. Io, come tutta la squadra, giorno dopo giorno imparo da lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Mi piace di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra".

L'OBIETTIVO COPPA ITALIA - L'interesse di Olivera e del Napoli per la Coppa Italia è chiaro: "È una coppa che dobbiamo puntare a vincere. Lo stadio sarà pieno come sempre. Giovedì vogliamo vincere e poi ragioniamo partita dopo partita. Dopo aver giocato contro la Juventus, stiamo vedendo come giocherà il Palermo".

IL RAPPORTO CON I COMPAGNI - Tra i temi trattati da Olivera, anche il rapporto con Leonardo Spinazzola: "Leonardo è un grandissimo calciatore, abile con entrambi i piedi. È fortissimo, ma soprattutto è una grandissima persona". Riguardo all'esordio del compagno di squadra Scott McTominay, ha aggiunto: "Si vede che è forte. Aiuta la squadra e deve continuare così".

VIVERE A NAPOLI - Infine, Olivera ha parlato del suo legame con Napoli: "Vivere a Napoli vale tantissimo per me e per la mia famiglia: è un orgoglio. Napoli assomiglia ad una città sudamericana soprattutto per il clima, l’ambiente e l'atmosfera". Sul confronto tra i club uruguaiani e il Napoli, Olivera ha concluso: "Napoli è più simile al National".