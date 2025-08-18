Coppa Italia, i risultati delle sfide pomeridiane: Verona avanti col brivido, Samp out

Nel pomeriggio odierno si sono disputati 2 match, validi per i trentaduesimi di finale. Il Cerignola, compagine di Serie C, ha affrontato il Verona, tra le mura amiche. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, dopo una prestazione convincente della formazione pugliese. Ai calci di rigore, ha trionfato l'Hellas Verona. L'altro match, riguarda lo Spezia e la Sampdoria, che si sono affrontati allo stadio Picco. La sfida si è conclusa 1-1, ma, a passare il turno è lo Spezia, grazie ai tiri dagli 11 metri.