Coppa Italia, Premier League e Liga: Dove vedere le partite del Mercoledì

Dove vedere le migliori partite di questo mercoledì, sia italiane che internazionali.

⚽️ Mediagol 3 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 00:03)

Mercoledì di Coppa Italia in Italia e di campionati all'estero, ecco dove assistire a tutte le gare di oggi

COPPA ITALIA — Fiorentina-Empoli delle 21:00: Dopo il grande spavento di domenica per i problemi fisici di Edoardo Bove, che hanno allarmato mezza Italia durante la partita contro l'Inter, la Fiorentina si prepara a tornare in campo. La squadra viola sarà protagonista di un derby tutto toscano contro l’Empoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match del "Franchi" sarà visibile su Italia 1

PREMIER LEAGUE — DIRETTA GOL delle 20:30: La diretta gol con tutte le partite di Premier League sarà visibile su SKY SPORT CALCIO e NOW

Manchester City-Nottingham Forest delle 20:30: Manchester City-Nottingham Forest, in programma alle 20:30, vede i Citizens chiamati a riscattarsi dopo quattro sconfitte consecutive. Di fronte troveranno il sorprendente Nottingham Forest, attualmente sesto in classifica e deciso a tentare il sorpasso sulla squadra di Guardiola. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 252) e NOW

Newcastle-Liverpool delle 20:30: Il Liverpool punta alla fuga per chiudere definitivamente la corsa al titolo, mentre il Newcastle cerca punti preziosi per scalare le posizioni e avvicinarsi alla zona Europa. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 253) e NOW

Southamptom-Chelsea delle 20:30: Il Chelsea di Maresca vuole consolidare la propria posizione in zona Champions e, chissà, puntare anche al titolo. Dall’altra parte, il Southampton di Russell Martin è a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 254) e NOW

Everton-Wolverampthon delle 20:30: Sfida cruciale in ottica salvezza, con entrambe le squadre in cerca di un risultato pesante. L’Everton parte favorito grazie al fattore campo. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 255) e NOW

Arsenal-Manchester United delle 21:15: Il big match della serata. I Gunners vogliono accorciare le distanze dal Liverpool, distante 9 punti, mentre il Manchester United di Amorim è ancora in cerca di una vera identità dopo il recente cambio in panchina. La partita sarà visibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

Aston Villa-Brentford delle 21:15: L’Aston Villa, in difficoltà rispetto alla scorsa stagione, cerca una vittoria per tenere vive le speranze di un posto in Europa. Il Brentford, sorprendentemente ottavo, mira a continuare il suo percorso positivo. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 256) e NOW

LA LIGA — Athletic Bilbao-Real Madrid delle 21:00: Super sfida nella Liga: il Real Madrid cerca una vittoria per avvicinarsi alla vetta, attualmente distante quattro punti, nonostante due partite in più rispetto ai rivali. L’Athletic Bilbao, dal canto suo, punta a raccogliere altri punti preziosi per consolidare la sua straordinaria posizione in zona Champions. La partita sarà visibile su DAZN