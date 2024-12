Palermo, Lucioni: “Il tecnico non si è espresso sulla mia rescissione. Brunori…”

LA RESCISSIONE, IL CASO BRUNORI E IL FUTURO DEI ROSANERO

L'ex Lecce ha parlato della rescissione, avvenuta in questa stagione: "Nella vita si fanno delle valutazioni. La società ha fatto le proprie e io da professionista non ho fatto altro che andare incontro alle esigenze societarie, così abbiamo deciso di dividere le nostre strade. Il tecnico non si è espresso in merito, non ha preso alcuna posizione e non mi ha detto nulla. Venivo da un problema all’anca che mi ha tenuto fuori un po’. Poi ho fatto tutte le cure del caso, ho lavorato sodo per cercare di rientrare nel più breve tempo possibile. Dopo il debutto a Napoli però - ha aggiunto - non ho più avuto spazio e così è arrivata la risoluzione".