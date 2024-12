Palermo, il centrocampo è l’arma in più

Il centrocampo rosanero è il reparto più in palla al momento

Mediagol ⚽️ 2 dicembre - 07:30

Il reparto che sembra essere l'arma in più, dopo la vittoria contro lo Spezia, è il centrocampo. I rosanero hanno trovato la loro dimensione in mezzo al campo, grazie anche ad alcuni elementi che hanno finalmente fatto il passo avanti che ci si aspettava.

GOMES SI AFFERMA, RIECCO IL VERO RANOCCHIA — È ormai sulla bocca di tutti il nome di Claudio Gomes, una pedina fondamentale del Palermo di Mister Dionisi che anche oggi nonostante abbia calcato il campo per pochi minuti ha dimostrato il suo ottimo stato di forma. Arrivato nel 2022 dal Manchester City ha subito fatto intravedere il suo potenziale, conquistando sempre più spazio fino a diventare un perno del centrocampo. Quest'anno la sua crescita è stata esponenziale, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti della categoria.

Nelle ultime partite i rosanero hanno anche ritrovato Filippo Ranocchia: anche oggi per poco non ha trovato la gioia del gol, ma i segnali che sta dando il calciatore sono forti. Il numero 10 sta dando risposte grazie al suo nuovo ruolo più arretrato e conseguentemente il centrocampo trova un elemento molto affidabile in fase di costruzione.

IL DINAMISMO DI SEGRE E LA CRESCITA DI VERRE — Questa crescita in mezzo al campo è anche merito dell’ottimo rendimento di Jacopo Segre e Valerio Verre. Entrambi i giocatori si sono rivelati fondamentali per il gioco della squadra, contribuendo significativamente sia in fase difensiva che offensiva.

Jacopo Segre, esperienza e solidità, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il Palermo. Con il suo dinamismo e la sua capacità di recupero, Segre ha saputo impattare positivamente sulle partite, offrendo una continuità di prestazioni che ha sorretto la squadra in diverse occasioni. La sua abilità nel leggere il gioco e nel supportare le transizioni ha permesso al Palermo di mantenere un buon equilibrio in campo.

Valerio Verre, d'altra parte, sta vivendo una stagione in grande crescita. La sua versatilità gli consente di adattarsi a diversi ruoli nel centrocampo, e la sua visione di gioco ha spesso aperto varchi nella difesa avversaria, portando a situazioni di pericolo. Verre è diventato un vero e proprio faro per i compagni, capace di innescare le azioni offensive e di dialogare efficacemente con i punte.

In parallelo, il giovane Vasic sta mostrando segnali di evoluzione, adattandosi sempre meglio al gioco del Palermo. Le sue prestazioni stanno migliorando di partita in partita. La combinazione tra l’esperienza di Segre e Verre e il potenziale di Vasic sta creando una sinergia che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione.