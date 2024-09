Napoli-Palermo in Coppa Italia: Sabatini tra passato, mercato e ambizioni

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo si avvicina, e Walter Sabatini analizza il confronto tra le due squadre. Dal mercato alle prospettive future, ecco le sue considerazioni.

Mediagol ⚽️ 26 settembre - 14:16

La prossima sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo promette di essere un evento importante per entrambe le formazioni, con Napoli che punta a confermare il suo status di squadra competitiva e Palermo che continua la sua marcia verso la Serie A. In questo contesto, Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su entrambi i club, analizzando i loro percorsi attuali e le prospettive future.

NAPOLI-PALERMO: UNA SFIDA CHE VA OLTRE IL CAMPO - Intervenendo ai microfoni de "Il Mattino", Sabatini ha descritto l’imminente partita come una sfida tra due squadre in salute: “Sarà una partita importante. Il Napoli con Conte è diventato una squadra molto competitiva, con giocatori in grande condizione. Il Palermo ha una buona rosa costruita per la promozione in A". Secondo Sabatini, questo confronto tra Napoli e Palermo rappresenta anche un simbolo del rilancio del Sud, con entrambe le squadre che hanno sempre avuto un ruolo centrale nella storia del calcio italiano: “Napoli è in crescita esponenziale e Palermo, nei miei tre anni da dirigente, ha sempre lottato per la Champions”.

L'IMPATTO DI CONTE SUL NAPOLI - Durante un'altra intervista rilasciata a "Radio Napoli Centrale", Sabatini ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, evidenziando l’effetto positivo che ha avuto sulla squadra partenopea. “Il Napoli con Conte ha avuto un’impennata dal punto di vista nervoso straordinaria, oltre che tecnico-tattica", ha affermato Sabatini, aggiungendo che questa nuova energia potrebbe consentire agli azzurri di riproporsi per lo scudetto: “Se continua a giocare così, può puntare al massimo obiettivo”. Nonostante l'attenzione sia maggiormente rivolta alla Champions League, Sabatini ha sottolineato come il Napoli abbia tutte le potenzialità per lottare anche sul fronte nazionale.

NAPOLI E PALERMO: LE PROSPETTIVE FUTURE - Sabatini ha poi affrontato il tema delle ambizioni delle due squadre. Se da una parte ritiene che il Palermo abbia buone possibilità di ottenere la promozione in Serie A, dall’altra è convinto che il Napoli, con la campagna acquisti recente, possa aspirare a traguardi importanti. "Statisticamente è più facile che i rosanero vadano in A per mera statistica", ha dichiarato Sabatini a "Il Mattino", "ma non sarei meravigliato che il Napoli arrivasse fino in fondo, anche se l'Inter resta la più forte".

IL MERCATO: ACQUISTI STRATEGICI - Sul fronte del mercato, Sabatini ha espresso giudizi molto positivi riguardo agli acquisti del Napoli. In entrambe le interviste, ha lodato l’arrivo di McTominay, giocatore che secondo lui può fare la differenza grazie alla sua fisicità e presenza in campo: “McTominay è una garanzia di risultato, molto fisico e propositivo”, ha affermato Sabatini a "Radio Napoli Centrale". Ha anche citato Gilmour come un giocatore importante per il centrocampo, in grado di gestire le seconde palle e contribuire alla manovra della squadra. A "Il Mattino", Sabatini ha poi aggiunto che l’unico elemento mancante per il Napoli sarebbe un Lukaku al massimo delle sue potenzialità, un giocatore che potrebbe garantire il salto di qualità definitivo per la squadra di Conte.