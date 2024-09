LE PAGELLE DI NAPOLI-PALERMO 5-0. I rosa arrancano per 90 minuti e perdono male

Il Palermo viene umiliato dal Napoli in una partita con un epilogo già scritto, mostrando tutta la differenza in campo tra le due squadre. Migliori in campo Brunori e Lund, peggiori...

Mediagol ⚽️ 27 settembre - 13:17

In una partita con un epilogo che sembrava già scritto, il Palermo dimostra tutta la differenza di qualità tra le due rose fornendo una prestazione deludente. Al di là della differenza di valori, pesano gli errori iniziali del portiere e l’approccio alla gara di alcuni giocatori.

SIRIGU 4

Esordio con il Palermo dopo 13 anni da dimenticare per il numero 46 rosanero, che sbaglia soprattutto sul primo gol di Ngonge, non appare perfetto neanche sul secondo e sul terzo gol dei partenopei. Incolpevole sugli altri due gol.

PEDA 5

Dionisi lo schiera dal primo minuto un po' a sorpresa e il polacco non fornisce una buona prestazione. Non fa errori clamorosi ma appare insicuro in fase di costruzione e di non possesso, si lascia sorpassare troppo facilmente da Ngonge sul 2-0.

CECCARONI 4.5

Soffre molto la velocità di David Neres e si perde Juan Jesus in marcatura sul gol del 3-0, ma l'errore più grande lo commette sul 4-0: grave disattenzione in fase di costruzione nella propria area, che regala la palla a Simeone. Non dà sicurezze.

BANIYA 5.5

Il più positivo della difesa, prova a reggere quasi da solo l'enorme spinta degli azzurri, riuscendo anche a chiudere bene Simeone per larghi tratti. LUCIONI (dal 72') SV entra a partita già praticamente finita e fa troppo poco per essere giudicato.

BUTTARO 4.5

Appare in affanno contro un avversario non alla portata come Spinazzola, in fase offensiva non da nessuna mano e sbaglia molto, sia nelle scelte che nelle giocate.

VASIC 4

Il 2002 sembra un fantasma per larghi tratti della partita, non riesce a imporsi contro il centrocampo del Napoli e in tante occasioni ha sbagliato anche le cose più semplici, prende anche un cartellino rosso discutibile al 58'.

RANOCCHIA 4.5

Fa poco, e non lo fa al meglio. Schierato più indietro del solito da play di centrocampo, il 2001 fornisce una prestazione insufficiente in fase di non possesso ma soprattutto in fase di costruzione, nella quale lui avrebbe dovuto dare la qualità per ripartenze e impostazione. GOMES (dal 63') 6 Riesce a dare un po'di ordine alla squadra, prova praticamente da solo a ostacolare i partenopei nell'ultima mezz'ora di gara, riuscendoci anche con discreti risultati.

SARIC 5.5

Il più positivo a centrocampo, sbaglia tanti palloni in fase di costruzione ma ne recupera altrettanti. Sbaglia qualche scelta soprattuto negli ultimi 30 metri, ma ha dato un buon dinamismo a centrocampo. SEGRE (dal 72') 6 prova a contrastare con forza i centrocampisti del Napoli. Una ventina di minuti buoni per il numero 8.

LUND 6

Buona prestazione da parte dello statunitense, affronta e vince tante volte contro Mazzocchi riuscendo anche a essere molto positivo in fase offensiva, con buone sgroppate di 50 metri per capovolgere l'azione. PIEROZZI (dall'84') SV Entra a partita già finita, prova a fare qualcosa ma l'incontro è ormai piatto e con pochi spunti.

BRUNORI 6

Il capitano fornisce una buona prova, in cui riesce a causare più di una preoccupazione alla difesa degli azzurri, prende anche un palo dopo aver lavorato bene un pallone fornitogli da Le Douaron. Mette in mostra tutte le sue qualità anche contro un avversario di livello molto superiore alla B.

LE DOUARON 5.5

Una prova interessante da parte del 21 rosanero, riesce a fare bene il lavoro chiesto da Dionisi e lavora bene con Brunori. Ancora qualche imprecisione, ma sta piano piano entrando sempre di più negli ingranaggi della squadra. INSIGNE (dal 63') 4.5 entra per dare una scossa ma fa una prova molto insufficiente, spreca tanti ottimi contropiedi con tiri abbastanza inspiegabili che potevano diventare buone occasioni anche per non far diventare il risultato così rotondo.