Queste le formazioni ufficiali della gara Cremonese-Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, in programma alle ore 21.15.
LE FORMAZIONI
CREMONESE – PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: BRUNORI PARTE DALLA PANCHINA
Le scelte di Inzaghi per il match contro la Cremonese: in programma alle 21:15
CREMONESE: 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin, 9 De Luca, 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 90 Bonazzoli.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.
Allenatore: Nicola.
PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
Allenatore: Inzaghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA