Palermo-Udinese, Novellino: “I rosanero possono mettere in seria difficoltà i friulani”

"Il Palermo di Pippo Inzaghi può mettere in seria difficoltà l'Udinese, che comunque resta superiore e favorita per tasso tecnico. Inzaghi sta costruendo un complesso determinato, agonisticamente cattivo ma soprattutto anche ben equilibrato. Il Palermo è una squadra che cerca di ottenere quello che vuole, ma sempre con la testa. Il tasso d'esperienza in rosa è alto con un'età media di 28 anni. Pohjanpalo mi ha colpito, è proprio forte. Turnover? In palio c'è un ottavo di finale con la Juventus e non credo ci si rinunci a cuor leggero, anzi. Mi aspetto una certa intraprendenza da entrambe". Sul risultato contro il Milan dell'ultimo turno di Serie A: "Sono sorpreso perché considero l'Udinese un'ottima squadra e ho stima per il allenatore che lo scorso anno ha saputo presentarsi in A trovando subito i giusti equilibri. Nel giudicare Runjaic non va sottovalutata la gestione dei molti stranieri che evidentemente ha saputo coinvolgere nel progetto. Il 4-4-2? Contano i principi di gioco. A mio parere la differenza va ricercata nella bravura del Milan più che nelle mancanze dell'Udinese".