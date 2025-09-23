Mediagol
Udinese-Palermo, le ultime sulle formazioni: Inzaghi vara il turnover

In programma alle 18:30 la sfida di Coppa Italia: le probabili scelte di Runjaic e di Inzaghi
Il Giornale di Sicilia presenta le probabili formazioni in vista della sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, in programma oggi alle ore 18:30 al Blue Energy Stadium (diretta tv su Italia 1).

Per i rosanero di Inzaghi sono attese diverse novità rispetto alla gara di campionato col Bari: in difesa torna dal primo minuto Peda, mentre ci sarà l’esordio dall’inizio di Veroli come braccetto sinistro. A centrocampo spazio al duo Gomes-Blin, con la possibilità di vedere titolare anche Giovane. In attacco, confermato dall’allenatore stesso nella conferenza prepartita, partirà dall’inizio Vasic, a supporto del capitano Brunori insieme a Le Douaron.

L’Udinese di Runjaic si schiererà con il 3-5-2: in porta Nunziante, in difesa Goglichidze, Kabasele e Bertola; sugli esterni Zanoli e Kamara, in mezzo Piotrowski, Zarraga ed Ekkelenkamp. In attacco tandem formato da Zaniolo e Buksa.

Il Palermo dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa a tre con Pierozzi, Peda e Veroli; a centrocampo sulle fasce Gyasi e Giovane, in mezzo Gomes e Blin. Alle spalle di Brunori, agiranno Le Douaron e Vasic.

