Udinese-Palermo, le ultime sulle formazioni: Inzaghi vara il turnover

Per i rosanero di Inzaghi sono attese diverse novità rispetto alla gara di campionato col Bari: in difesa torna dal primo minuto Peda , mentre ci sarà l’esordio dall’inizio di Veroli come braccetto sinistro. A centrocampo spazio al duo Gomes-Blin , con la possibilità di vedere titolare anche Giovane . In attacco, confermato dall’allenatore stesso nella conferenza prepartita, partirà dall’inizio Vasic , a supporto del capitano Brunori insieme a Le Douaron .

L’ Udinese di Runjaic si schiererà con il 3-5-2: in porta Nunziante , in difesa Goglichidze , Kabasele e Bertola ; sugli esterni Zanoli e Kamara , in mezzo Piotrowski , Zarraga ed Ekkelenkamp . In attacco tandem formato da Zaniolo e Buksa .

Il Palermo dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa a tre con Pierozzi, Peda e Veroli; a centrocampo sulle fasce Gyasi e Giovane, in mezzo Gomes e Blin. Alle spalle di Brunori, agiranno Le Douaron e Vasic.