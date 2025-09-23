Mediagol
LE PAROLE

Serie B, Ursino: “Palermo, Venezia e Monza le favorite, ma occhio al Modena. Samp? Inspiegabile”

Le parole dell'ex direttore sportivo del Crotone
L'ex direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ha rilasciato un'intervista a TMW soffermandosi anche sul campionato di B:

"Palermo, Venezia e Monza sono le favorite. Ma occhio al Modena che ha fatto un grande mercato in tutti i reparti. Sampdoria ultima in classifica? Inspiegabile. Non ho una risposta. C’è qualcosa che non va all’interno di tutto. Quando è così bisogna prendere provvedimenti drastici, non guardare in faccia a nessuno e fare ciò che merita una gloriosa società come la Samp. Vederla laggiù fa male

