Serie B, Ursino: “Palermo, Venezia e Monza le favorite, ma occhio al Modena. Samp? Inspiegabile”

"Palermo, Venezia e Monza sono le favorite. Ma occhio al Modena che ha fatto un grande mercato in tutti i reparti. Sampdoria ultima in classifica? Inspiegabile. Non ho una risposta. C’è qualcosa che non va all’interno di tutto. Quando è così bisogna prendere provvedimenti drastici, non guardare in faccia a nessuno e fare ciò che merita una gloriosa società come la Samp. Vederla laggiù fa male