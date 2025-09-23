Udinese-Palermo, dove vedere in TV e in streaming la sfida di Coppa Italia

In programma oggi alle 18:30 la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo: ecco dove sarà possibile guardarla in TV ed in streaming

La partita di Coppa Italia tra Udinese e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l'incontro delle 18:30 in diretta, sia in TV che in streaming.

Per i tifosi che non potranno assistere al match dallo stadio, ci sono diverse soluzioni per non perdersi nemmeno un minuto della sfida. Infatti, la partita sarà visibile su Italia 1 a partire dalle 18:25, con un ampio post partita condotto da Monica Bertini, in proiezione anche di Milan-Lecce, in programma alle 21:00. Oltre che in TV, il match sarà possibile osservarlo in streaming nell'applicazione Mediaset Infinity e nel sito ufficiale del celebre gruppo televisivo.