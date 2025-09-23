La partita di Coppa Italia tra Udinese e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l'incontro delle 18:30 in diretta, sia in TV che in streaming.
Coppa Italia
Udinese-Palermo, dove vedere in TV e in streaming la sfida di Coppa Italia
L'ATTESA
La Coppa Italia torna protagonista, dopo i dieci punti conquistati nelle prime quattro gare il Palermo ha la possibilità di misurarsi contro un avversario di massima serie. Sul palcoscenico del Bluenergy Stadium entrambe le compagini partono con l'obiettivo di proseguire nella competizione ed affrontare la Juventus agli ottavi di finale.
DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING
Per i tifosi che non potranno assistere al match dallo stadio, ci sono diverse soluzioni per non perdersi nemmeno un minuto della sfida. Infatti, la partita sarà visibile su Italia 1 a partire dalle 18:25, con un ampio post partita condotto da Monica Bertini, in proiezione anche di Milan-Lecce, in programma alle 21:00. Oltre che in TV, il match sarà possibile osservarlo in streaming nell'applicazione Mediaset Infinity e nel sito ufficiale del celebre gruppo televisivo.
