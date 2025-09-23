Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Udinese-Palermo, dove vedere in TV e in streaming la sfida di Coppa Italia

Coppa Italia

Udinese-Palermo, dove vedere in TV e in streaming la sfida di Coppa Italia

Udinese-Palermo, dove vedere in TV e in streaming la sfida di Coppa Italia - immagine 1
In programma oggi alle 18:30 la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo: ecco dove sarà possibile guardarla in TV ed in streaming
⚽️

La partita di Coppa Italia tra Udinese e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l'incontro delle 18:30 in diretta, sia in TV che in streaming.

L'ATTESA

La Coppa Italia torna protagonista, dopo i dieci punti conquistati nelle prime quattro gare il Palermo ha la possibilità di misurarsi contro un avversario di massima serie. Sul palcoscenico del Bluenergy Stadium entrambe le compagini partono con l'obiettivo di proseguire nella competizione ed affrontare la Juventus agli ottavi di finale.

DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Per i tifosi che non potranno assistere al match dallo stadio, ci sono diverse soluzioni per non perdersi nemmeno un minuto della sfida. Infatti, la partita sarà visibile su Italia 1 a partire dalle 18:25, con un ampio post partita condotto da Monica Bertini, in proiezione anche di Milan-Lecce, in programma alle 21:00. Oltre che in TV, il match sarà possibile osservarlo in streaming nell'applicazione Mediaset Infinity e nel sito ufficiale del celebre gruppo televisivo.

Leggi anche
Udinese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti tre difensori, dentro tre primavera
VIDEO, le parole di Inzaghi alla vigilia di Udinese-Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA