Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro l'Udinese. Assenti Bani, Bereszyński e Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA. Tornano tra i convocati i giovani Avena e Nicolosi, oltre il portiere Pizzuto già convocato nella scorsa gara. Ancora assenti Bardi e Gomis.
I Convocati
Udinese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti tre difensori, dentro tre primavera
Sono 22 i convocati del tecnico per la sfida di Coppa Italia
