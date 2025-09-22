Mediagol
Udinese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti tre difensori, dentro tre primavera

Sono 22 i convocati del tecnico per la sfida di Coppa Italia
Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro l'Udinese. Assenti Bani, Bereszyński e Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA. Tornano tra i convocati i giovani Avena e Nicolosi, oltre il portiere Pizzuto già convocato nella scorsa gara. Ancora assenti Bardi e Gomis.

