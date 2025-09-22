mediagol palermo Palermo, Inzaghi: “Vasic domani giocherà e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sa come si vince”

Le parole

Palermo, Inzaghi: “Vasic domani giocherà e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sa come si vince”

Palermo, Inzaghi: “Vasic domani giocherà e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sa come si vince” - immagine 1
Le parole di Inzaghi in vista dell'Udinese
⚽️

 

Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni in vista dell'Udinese:

Dalla solidità difensiva, alle giocate decisive di chi entra a gara in corso: quali sono gli aspetti di cui Inzaghi si ritiene maggiormente soddisfatto in questo inizio di stagione?

Tutte queste cose sono positive, ma la cosa più bella è che dopo quattro partite hanno giocato tutti, tutti sono stati protagonisti, a parte Vasic che giocherà a Udine e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni.

Quali sono le sue caratteristiche e che apporto può dare a questa squadra?

Intanto sono molto contento: eravamo in 19, penso che la società vada ringraziata, ha fatto un ulteriore sforzo e ha inserito un capitano. È un giocatore che non scopro io: può fare il braccetto, può fare il quinto, ma sicuramente è un giocatore che sa come si vince e noi abbiamo bisogno di questa gente.

Leggi anche
Palermo, Inzaghi: “Speriamo di andare a fare una grande gara ad Udine. Formazione?...
Palermo, Inzaghi verso l’Udinese: “Daremo tutto noi stessi, giocare allo Juventue...

© RIPRODUZIONE RISERVATA