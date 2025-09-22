Le parole
Palermo, Inzaghi: “Vasic domani giocherà e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sa come si vince”
Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni in vista dell'Udinese:
Dalla solidità difensiva, alle giocate decisive di chi entra a gara in corso: quali sono gli aspetti di cui Inzaghi si ritiene maggiormente soddisfatto in questo inizio di stagione?
Tutte queste cose sono positive, ma la cosa più bella è che dopo quattro partite hanno giocato tutti, tutti sono stati protagonisti, a parte Vasic che giocherà a Udine e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni.
Quali sono le sue caratteristiche e che apporto può dare a questa squadra?
Intanto sono molto contento: eravamo in 19, penso che la società vada ringraziata, ha fatto un ulteriore sforzo e ha inserito un capitano. È un giocatore che non scopro io: può fare il braccetto, può fare il quinto, ma sicuramente è un giocatore che sa come si vince e noi abbiamo bisogno di questa gente.
