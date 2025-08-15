mediagol coppa italia Coppa Italia, le partite in programma oggi

Coppa Italia, le partite in programma oggi

Coppa Italia, le partite in programma oggi - immagine 1
Le sfide in programma nella giornata odierna, valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Nella giornata odierna si disputeranno i primi match dei trentaduesimi di finale, visibili nelle reti di Mediaset. Di seguito le sfide in programma:

18:00 Empoli-Reggiana

18:30 Sassuolo-Catanzaro

20:45 Lecce-Juve Stabia

21:15 Genoa-Vicenza

Il Palermo, invece, farà il suo esordio nella giornata di domani contro la Cremonese, match complicato per via della categoria di differenza con i lombardi, e per il fattore campo a sfavore.

