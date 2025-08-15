Coppa Italia, le partite in programma oggi

Nella giornata odierna si disputeranno i primi match dei trentaduesimi di finale, visibili nelle reti di Mediaset. Di seguito le sfide in programma:
Le sfide in programma nella giornata odierna, valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
18:00 Empoli-Reggiana
18:30 Sassuolo-Catanzaro
20:45 Lecce-Juve Stabia
21:15 Genoa-Vicenza
Il Palermo, invece, farà il suo esordio nella giornata di domani contro la Cremonese, match complicato per via della categoria di differenza con i lombardi, e per il fattore campo a sfavore.
