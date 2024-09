Napoli-Palermo: ecco cosa succederebbe in caso di parità

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo , che si terrà allo stadio Diego Armando Maradona , si preannuncia particolarmente avvincente. Le due squadre sono pronte a dare il massimo per avanzare nel torneo, ma questa volta c’è una novità regolamentare che potrebbe cambiare l’approccio tattico alla partita: in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, non si giocheranno tempi supplementari. Si procederà direttamente ai calci di rigore.

Il Napoli, in un buon momento di forma, punterà sul supporto del suo pubblico di casa e sulla qualità della sua rosa per cercare di ottenere una vittoria. Gli uomini di Antonio Conte saranno determinati a sfruttare ogni occasione per evitare di arrivare alla lotteria dei rigori. Dall'altra parte, il Palermo, desideroso di fare bene in una competizione prestigiosa come la Coppa Italia, dovrà mantenere alta la concentrazione e sfruttare ogni opportunità che il match gli offrirà.