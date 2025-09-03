Udinese-Palermo, svelata data e ora dei sedicesimi di finale di Coppa Italia

Svelata ufficialmente data e ora del match tra Udinese e Palermo, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia

Non solo campionato. Il Palermo ha infatti anche passato il turno di Coppa Italia, battendo ai rigori la Cremonese. I rosanero affronteranno l'Udinese nei sedicesimi di finale di coppa nazionale: la sfida, che sarà trasmessa in diretta su Italia 1, si giocherà martedì 23 settembre alle 18:30, a cavallo tra la quarta e la quinta gara di Serie B.