Ex Palermo, Colantuono: “In porta al momento c’è il solo Joronen, servirà un intervento sul mercato. Osti…”

Stefano Colantuono, allenatore del Palermo nel 2007-2008, ha rilasciato qualche dichiarazione a La Repubblica: 

Il nodo portiere è un problema serio?

«Sì, al momento c’è il solo Joronen, considerando l’infortunio di Bardi e Gomis. Servirà un intervento sul mercato: magari sugli svincolati o attraverso qualche finestra estera. Una soluzione va trovata».

Come giudica il progetto Palermo?

«Le ambizioni sono importanti. La proprietà è di primissimo livello, la dirigenza pure: conosco bene Carlo Osti e so che è assolutamente all’altezza. I presupposti per la Serie A ci sono tutti».

