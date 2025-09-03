Gianni De Biasi, ex calciatore del Palermo, ha rilasciato qualche dichiarazione a La Repubblica, soffermandosi sulla rosa attuale di Inzaghi:
Le parole
Serie B, De Biasi: “L’arma in più del Palermo sono i tifosi, nei momenti difficili faranno la differenza”
L'ex calciatore del Palermo ha rilasciato un'intervista
Quanto conta partire bene?
«Iniziare bene aiuta a compattare l’ambiente e il gruppo, e dà fiducia nel lavoro svolto finora».
L’arma in più dei rosanero?
«La tifoseria. Inzaghi ha già un’ottima esperienza che lo agevola nella costruzione delle squadre e nell’analisi degli avversari. Ma nei momenti difficili saranno i tifosi a fare la differenza».
Brunori trequartista dietro Pohjanpalo: può funzionare o meglio un attacco a due?
«Il Palermo può adottare diversi sistemi di gioco. Pohjanpalo è una certezza e Brunori ha il gol nel sangue: le punte non mancano».
