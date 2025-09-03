Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo, conducente della promozione in A nel 2014, ha rilasciato qualche dichiarazione a La Repubblica:
Ex Palermo, Iachini: “Il miracolo è possibile, il gruppo è costruito per vincere. Inzaghi è bravo”
L'ex allenatore dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione
Mister, che sensazioni le hanno dato le prime due partite del Palermo?
«Il miracolo è possibile. Il gruppo è esperto, costruito per vincere. Pippo è bravo e c’è un pubblico fantastico. Poter impostare la preparazione dal ritiro e indirizzare le scelte di mercato è fondamentale. Ai miei tempi riuscimmo a riempire lo stadio, e sono convinto che oggi sia possibile rivivere quelle stesse emozioni».
