La figlia di Schillaci racconta il suo papà: nasce “Solo io posso scrivere di te”

È ancora estate e ho un altro libro tra le mani… altro libro, altra storia. Questa l’ho scritta io! Si trova sulle pagine che sto sfogliando tra le dita… sono quasi incredula e mi chiedo da ieri se tutto sia vero. Avrei potuto dire tutto questo a voce ma qualsiasi parola detta rovinava questo momento fino a oggi unico. È trascorso quasi un anno da quando mio padre è andato via. Da piccola riavvolgevo le videocassette con il videoregistratore nella speranza che il mio cartone animato preferito potesse cambiare trama in quei pezzi che non trovavo giusti. Quasi sempre verso la Fine. Riguardavo tutto come se potesse esserci un nuovo epilogo ma ogni volta rivedevo le stesse cose da capo. Il MIO libro “Solo io posso scrivere di te” è la mia nuova videocassetta che riavvolgerò all’infinito. E rivedere tutto quello che ho vissuto con Lui nel bene e nel male mi aiuterà a sopravvivere.