La figlia di Schillaci racconta il suo papà: nasce “Solo io posso scrivere di te”

Jessica Schillaci, a un anno dalla scomparsa di Salvatore Schillaci, ha scritto il libro "Solo io posso scrivere di te", in cui racconta il suo legame profondo e indissolubile con il padre. Il libro, composto da 19 capitoli, offre un ritratto intimo e unico, svelando il lato più personale di una figura conosciuta da tutti ma vissuta da lei nel quotidiano come papà.
Questa mattina, Jessica ha annunciato sui social la pubblicazione del libro con queste parole:
È ancora estate e ho un altro libro tra le mani… altro libro, altra storia. Questa l’ho scritta io! Si trova sulle pagine che sto sfogliando tra le dita… sono quasi incredula e mi chiedo da ieri se tutto sia vero. Avrei potuto dire tutto questo a voce ma qualsiasi parola detta rovinava questo momento fino a oggi unico. È trascorso quasi un anno da quando mio padre è andato via. Da piccola riavvolgevo le videocassette con il videoregistratore nella speranza che il mio cartone animato preferito potesse cambiare trama in quei pezzi che non trovavo giusti. Quasi sempre verso la Fine. Riguardavo tutto come se potesse esserci un nuovo epilogo ma ogni volta rivedevo le stesse cose da capo. Il MIO libro “Solo io posso scrivere di te” è la mia nuova videocassetta che riavvolgerò all’infinito. E rivedere tutto quello che ho vissuto con Lui nel bene e nel male mi aiuterà a sopravvivere.
Ho costruito 19 pezzi di noi, narrando del papà che è stato per me e del campione che tutti conoscete. Stavolta il suo ritratto è del tutto inedito.
Riscrivere una fine diversa per riportarlo sano da noi non è possibile. Ma questo viaggio cartaceo nel tempo ci aiuterà ad andare avanti senza lui. Ogni volta che rileggerò le mie pagine potrò avere papà tutto per me. La Scrittura mi ha curato. È la mia unica magia che non richiede confini♥
SOLO IO POSSO SCRIVERE DI TE è disponibile in libreria dal 12 settembre.
Ringrazio chi ha creduto in me e ha reso tutto questo possibile. Mercurio, Gianluca Di Marzio e Cairo Libri.
Ringrazio tutta la mia famiglia che ha ispirato ogni singola parola":
