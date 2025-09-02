Paura dopo Palermo-Frosinone: tifosa coinvolta in un incidente, la soccorre capitan Brunori

Incidente dopo Palermo-Frosinone: tifosa soccorsa da Matteo Brunori

⚽️ 2 settembre - 14:12

Momenti di paura sabato sera, subito dopo il match tra Palermo e Frosinone disputato al “Renzo Barbera”. All’ingresso del Parco della Favorita, una giovane tifosa rosanero è rimasta coinvolta in un incidente stradale con la propria auto, riportando fortunatamente solo tanta paura e nessuna grave conseguenza.

La vettura della ragazza, come mostrato in alcune immagini pubblicate sui social, ha riportato danni significativi sul lato anteriore, con gli airbag esplosi a seguito dell’impatto. Alcuni automobilisti di passaggio si sono subito fermati per prestare soccorso e sincerarsi delle condizioni della conducente.

Tra coloro che non hanno esitato a fermarsi c’era anche Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo, che ha assistito la giovane tifosa con grande senso di responsabilità e umanità.

È stata la stessa ragazza, attraverso una storia su Instagram, a raccontare quanto accaduto e a ringraziare pubblicamente chi si è fermato per aiutarla, citando proprio Brunori tra i suoi “angeli della strada”:

“Sabato non è stato un bel post-partita, ma per fortuna tutto bene. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati, tra cui @Metbruno”.