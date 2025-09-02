Momenti di paura sabato sera, subito dopo il match tra Palermo e Frosinone disputato al “Renzo Barbera”. All’ingresso del Parco della Favorita, una giovane tifosa rosanero è rimasta coinvolta in un incidente stradale con la propria auto, riportando fortunatamente solo tanta paura e nessuna grave conseguenza.
Curiosità
Paura dopo Palermo-Frosinone: tifosa coinvolta in un incidente, la soccorre capitan Brunori
La vettura della ragazza, come mostrato in alcune immagini pubblicate sui social, ha riportato danni significativi sul lato anteriore, con gli airbag esplosi a seguito dell’impatto. Alcuni automobilisti di passaggio si sono subito fermati per prestare soccorso e sincerarsi delle condizioni della conducente.
Tra coloro che non hanno esitato a fermarsi c’era anche Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo, che ha assistito la giovane tifosa con grande senso di responsabilità e umanità.
È stata la stessa ragazza, attraverso una storia su Instagram, a raccontare quanto accaduto e a ringraziare pubblicamente chi si è fermato per aiutarla, citando proprio Brunori tra i suoi “angeli della strada”:
“Sabato non è stato un bel post-partita, ma per fortuna tutto bene. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati, tra cui @Metbruno”.
