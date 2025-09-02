Mediagol
Palermo, ufficiale la cessione di Di Bartolo: il comunicato

Palermo, ufficiale la cessione di Di Bartolo: il comunicato - immagine 1
Ufficiale la cessione in prestito del portiere classe 2005
Il Palermo ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Francesco Di Bartolo alla Nuova Sondrio, compagine di Serie D.

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Nuova Sondrio Calcio il portiere Francesco Di Bartolo. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

