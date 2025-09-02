Il Palermo ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Francesco Di Bartolo alla Nuova Sondrio, compagine di Serie D.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
IL COMUNICATO
Palermo, ufficiale la cessione di Di Bartolo: il comunicato
Ufficiale la cessione in prestito del portiere classe 2005
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Nuova Sondrio Calcio il portiere Francesco Di Bartolo. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
© RIPRODUZIONE RISERVATA