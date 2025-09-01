Ultimo giorno della sessione estiva che non lascia presagire altri particolari sussulti in casa rosanero. Il club targato CFG aveva già per tempo definito le operazioni sostanziali in entrata ed in uscita per potenziare e rifinire l’organico a disposizione di Inzaghi. Profili di notevole cifra tecnica e personalità nel ruolo di competenza: Tommaso Augello per il binario mancino, l’ex Empoli Gyasi duttile laterale sul versante opposto, Mattia Bani totem nel cuore della retroguardia, Antonio Palumbo per conferire estro e qualità dalla cintola in su. Bardi e Joronen per ritrovare esperienza ed affidabilità tra i pali dopo la cessione in prestito di Desplanches e l’ennesimo stop di Gomis. Il jolly difensivo Davide Veroli ed il talento versatile di Samuel Giovane per garantire un’iniezione di freschezza e prospettiva in zona nevralgica. Osti é riuscito a trovare un’adeguata collocazione alternativa agli elementi fuori dal progetto tecnico, Insigne, Di Francesco, Saric, Buttaro.
Calciomercato Palermo, last day: nodo Verre, altro portiere e Bereszyński…
Il ds del club di viale del Fante dovrà adesso compiere in extremis la medesima operazione con Valerio Verre. Questione spinosa, con l’ex Sampdoria che ha rifiutato le opzioni fin qui propinategli, Pescara, Entella e Avellino. Un po’ di tensione tra le parti mitigata dalla reciproca consapevolezza che protrarre il classico braccio di ferro non produrrà alcun beneficio. Contratto con scadenza 2027, ma Palermo che può avvalersi di una clausola rescissoria fin dal prossimo giugno, previo pagamento di una piccola penale. Si monitora anche il mercato estero a caccia di estimatori del centrocampista romano. La cessione di Verre, con relativo alleggerimento del monte ingaggi, sarebbe propedeutica all’ingaggio del classe 1992, Bartosz Bereszyński. Il nazionale polacco, attualmente svincolato, è infatti il profilo individuato da Carlo Osti per completare numericamente il reparto difensivo dopo il trasferimento alla Reggiana di Magnani per motivi personali. Trascorsi comuni alla Sampdoria con il dirigente veneto, jolly di centrodestra impiegabile da braccetto, quarto o quinto sul medesimo versante. Operazione già avviata e perfezionabile nei prossimi giorni, soltanto dopo aver definito la separazione con Valerio Verre. Dal bacino degli svincolati arriverà anche un altro portiere, dopo gli infortuni di Gomis e Bardi in rapida successione. Un profilo esperto, non di primissima fascia, pronto a partire da dodicesimo alle spalle di Joronen per poi diventare terza o quarta opzione tra i pali con i rientri di Gomis (dopo la sosta di ottobre) e Bardi (presumibilmente seconda metà di novembre). Contestualmente si cercherà una squadra in D per il giovane esteemo difensore, Francesco Di Bartolo, desideroso di forgiare la sua crescita professionale in una realtà che gli assicuri continuità di impiego.
