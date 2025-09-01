Calciomercato Palermo, last day: nodo Verre, altro portiere e Bereszyński…

Ultimo giorno della sessione estiva che non lascia presagire altri particolari sussulti in casa rosanero. Il club targato CFG aveva già per tempo definito le operazioni sostanziali in entrata ed in uscita per potenziare e rifinire l’organico a disposizione di Inzaghi. Profili di notevole cifra tecnica e personalità nel ruolo di competenza: Tommaso Augello per il binario mancino, l’ex Empoli Gyasi duttile laterale sul versante opposto, Mattia Bani totem nel cuore della retroguardia, Antonio Palumbo per conferire estro e qualità dalla cintola in su. Bardi e Joronen per ritrovare esperienza ed affidabilità tra i pali dopo la cessione in prestito di Desplanches e l’ennesimo stop di Gomis. Il jolly difensivo Davide Veroli ed il talento versatile di Samuel Giovane per garantire un’iniezione di freschezza e prospettiva in zona nevralgica. Osti é riuscito a trovare un’adeguata collocazione alternativa agli elementi fuori dal progetto tecnico, Insigne, Di Francesco, Saric, Buttaro.