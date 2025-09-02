Silvio Merkaj, attaccante del Sudtirol, si è infortunato durante la partita contro la Sampdoria, vinta 3-1 dagli altoatesini. Il giocatore albanese ha già avviato il percorso di riabilitazione, ma la sua partecipazione alla prossima gara, Sudtirol-Palermo, sembra difficile.
Mediagol
Serie B
Sudtirol, un titolare ko durante il match contro la Samp: salta il Palermo
Tegola in attacco per Castori in vista del match contro il Palermo
LA NOTA
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. Silvio Merkaj ha riportato, in occasione della gara interna contro la Sampdoria, uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già avviato il percorso di riabilitazione."
